Основатель Музея боевого братства России Герман Владимиров: «Нельзя быть патриотом наполовину, а потому Донбасс мы не бросим никогда»

Герман Владимиров: «Наш музей – не просто склад вещей, это союз русских по духу людей». Фото: архив Германа Владимирова

Герман Владимиров –- один из тех, кто в 2014 году подхватил идеи большой Новороссии и не отступился от них и через семь лет, несмотря на то, что затянувшаяся война и политическая сообразность так и заставляют вытеснить эту идею из памяти людей. И эта верность - не просто слова и сотрясение воздуха на ток-шоу – тут и помощь ополченцам, и организация отдыха детей из Донбасса, и работа музея, который стал местом объединения единомышленников.

- Герман, как по-твоему почему тогда, в 2014 году, не состоялась Новороссия, о которой так мы все мечтали?

- Да, это был феномен единения русского народа, когда реки добровольцев стекались в Донбасс, сливаясь с его народным ополчением. Чего не хватило тогда? Это не только мое мнение, но и мнение тех, кто воевал в Республиках, а значит имеют право так говорить: тогда встало недостаточно народа, а конкретно, мужского населения. 20 лет незалежности дали себя знать. Сколько жителей Донбасса тогда уехали и в Россию, и на Украину!? Такого 100% единения, как в Крыму, в Донбассе тогда не было.

Дом правительства. Весна 2014 года Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Не могу с тобой согласиться, Герман. За крымчан все было сделано, несложно выходить на улицы, когда за спиной «вежливые люди» и серьезная военная поддержка.

- Ну, и не будем забывать, что Крым был автономен, со своим парламентом, правительством и т.д. В Донбассе этого не было. Уже в 2016 году некоторые заявляли, что «проект Новороссия слит». Мне даже само выражение «проект» кажется жутким. Понятно, что политические договоренности имели место. Но идея Новороссии, ни снизу – от народа, ни сверху – от политических элит, не встретила должной поддержки. При этом финансово и Николаев, и Одесса, и Херсон, и Харьков были серьезно поддержаны, но деньги не разворовали только в Донбассе. Там и состоялись Республики. И на Референдуме 11 мая, я в этом убежден, нужно было сразу говорить о присоединении к РФ. Это нужно было делать сразу.

"Нужен повторный референдум о присоединении республик в их границах на 2014 год к РФ". Фото: архив Германа Владимирова

- Вот тут я с тобой солидарна. Как думаешь, не стал ли феномен Русской весны ностальгией по СССР и некой попыткой его возвращения?

- Конечно, человек так устроен, что ищет стабильности и справедливого мироустройства. Но еще там была вера в присоединение к новой России, к России обновленной. А тут и пример Крыма всех вдохновил. Россия бы укрепилась за счет этих земель. Увы, все события пошли по пути наибольшего сопротивления. Ясно одно, Донбасс – уже никогда не вернется на Украину. И сейчас будут искать инструменты, чтобы он в юридическом плане стал регионом РФ. Паспорта – это только один из шагов. Да, все идет не так быстро, как хотелось бы нам всем, но идет.

И в этой связи, хочется сказать, что нельзя быть патриотом наполовину. Начать что-то делать, а потом, при первых же сложностях, дать заднюю. Как это мы видим сейчас с партией Прилепина. Да, там есть воевавшие в Донбассе, но их единицы. Большинство же не готовы плыть против течения. Это и есть пример полупатриотов, когда пиар, популизм, подмена понятий заменяют главное. Когда в душе все – герои, а коснись ответственности, эти герои в домике. Маршировать с флагами – несложно, да только вот на поступки способны далеко не все. Поэтому нужно воспитывать гражданское общество и в России, и в Донбассе. И политикам нашим не давать почивать на лаврах.

Люди Донбасса устали ждать Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Чем сейчас занимаешься ты? Что нового в музее?

- Музей живет, пополняется экспонатами, в том числе из Донбасса. Недавно вот боец из «Спарты» отдал нам свою экипировку, воевал этот парень еще с Моторолой. Также мы делаем выездные выставки, проводим мероприятия. Как и прежде, музей – это не просто выставка вещей, а площадка для встречи единомышленников. Вот вскоре у нас пройдет презентация фильма «Альфа Р», который был полностью отснят в Донецке. Кроме того, на всероссийскую акцию «Земля доблести» была доставлена земля из Горловки, Безыменного и Саур Могилы. То есть гильза с землей из Донецкой Народной Республики будет вмонтирована в общий монумент, который мы откроем к 80-летию Победы. Конечно, очень соскучился по Донбассу. Но ехать на три дня – не дело, столько дел накопилось. Нужно выкроить, как минимум, две недели. Ведь помогать нужно не словом, а делом.

Тогда события Русской весны объединили самых разных людей Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Как думаешь, чем окончится очередное наше обострение на фронте? И есть ли хоть какой-то шанс решить конфликт дипломатическим путем?

- В дипломатический путь, лично мне, верится слабо. Хотя Лавров и сказал, что лучше вести десять лет переговоры, чем один год воевать. Но все мы видим, как соблюдается это, да и остальные, перемирия. А сколько наших людей остались и в Мариуполе, и в Славянске, и в Артемовске! И всем им приходится сосуществовать с чуждой идеологией. Но самое страшное, что в этом растут их дети. А это уже целое поколение. И не получим ли мы очередную «революции гидности» от Иванов, не помнящих родства, не знающих общей истории? Поэтому государственные деятели должны заниматься в первую очередь этим, а не пилить бюджет по своему усмотрению. Это министерство образования, культуры и т.д. Но это должны понимать и в каждой семье.

То, что приняли у вас Доктрину «Русский Донбасс» – это хорошо, но этого мало. Нужен повторный референдум о присоединении республик в их границах на 2014 год к РФ. Проводиться он должен при участии международных наблюдателей, в том числе, России. Это и будет патриотизм не наполовину. Иначе все, за что гибли ребята, превратится в вяло текущую шизофрению. И очень многое зависит от гражданского общества, как в России, так и у вас, в Донбассе. Я хочу сказать одно: таких, как я, в России – немало, мы делаем все, что в наших силах, Донбасс – для нас это уже образ жизни и мы вас не бросим.

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