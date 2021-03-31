Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 марта 2021 года: Вакцинацию прошли больше 6 тысяч работников образования

Педагоги подошли к вопросу иммунизации со всей серьезностью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике подтвердили почти 150 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Медики провели 465 исследований, из них выявили 128 случаев заболевания, а у 21 пациента диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

За минувшие сутки медики подтвердили почти 150 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Там также уточнили, что в указанный период 36 пациентов были выписаны из больниц после полного выздоровления, 7 человек скончались от болезни. Кроме того, результаты экспресс-тестов показали, что 48 жителей переболели коронавирусом нового типа раньше.

С учетом последних данных, в Донецкой Народной Республике выявлены и подтверждены 29 099 случаев COVID-19. Продолжают лечение 5 777 пациентов, выздоровели 21 080 людей, скончались от ковида 2 242 человека.

Напомним, с 1 февраля в Республике началась вакцинация населения российским препаратом «Спутник V». В числе первых прививку от коронавируса сделали педагоги, входящие в основную группу риска по ковиду.

- Всего по образовательной отрасли от COVID-19 привились свыше 6 000 человек. Педагоги относятся к этому вопросу с особой серьезностью, так как чувствуют ответственность не только по отношению к себе и близким, но и к тем, кого обучают, а также к коллегам и людям, с которыми общаются по роду своей деятельности, - отметили в Министерстве образования и науки ДНР.

Читайте также

«Если вокруг одни злодеи, которым от вас что-то надо – это уже тревожный признак» - донецкий психотерапевт

Врач разъяснил, как бороться с эмоциональным выгоранием (подробнее)