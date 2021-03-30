Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинские нацисты в Донбассе избивают и грабят стариков

Боевики 14-й бригады ВСУ, прибыв в Донбасс по ротации, занялись грабежом. Фото: facebook.com/14ombr

Укронацисты продолжают вести себя в Донбассе как настоящие оккупанты – избивают и грабят стариков. Воюют исключительно ради наживы, чтоб там не сочинял Зеленский про «едыну и унитарну» и «териториальну цилиснисть». А еще украинские боевики «мотивированы» ненавистью ко всему русскому. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

МАРОДЕРЫ ИЗ 14-й БРИГАДЫ

На днях с Киселевым в социальных сетях связалась семья, родственники которых живут в Муратово. Это оккупированный ВСУ Новоайдарский район Луганщины. Село расположено на левом берегу Северского Донца, севернее линии Желобок - Крымское – Сокольники. Сейчас Муратово контролируют боевики 14-й отдельной механизированной бригады, которой командует Сергей Войченко.

- На них, собственно, и жаловались люди. В дом их родителей вломились несколько «хероев». Отца ударили в челюсть, мать за волосы оттащили на диван. И пока один держал стариков на прицеле, остальные шарили по дому. В итоге забрали планшет, мобильный телефон и мультиварку – подарки детей. А еще запас свечей и керосиновую лампу, - сообщил Виталий Киселев.

Он отметил, что больше всего пожилые люди переживают не о синяках. А о планшете и телефоне – остались без связи, не могут общаться с внуками. Жаловаться побоялись, но дети пообещали подать заявление в военную прокуратуру.

- А заодно и нам сообщили - чтобы дело «на тормозах» не спустили. Мы – точно не спустим, постараемся установить личности мародеров. Этот факт будет в списке преступлений полковника Войченко. Кто-то скажет: по сравнению с другими его «подвигами» - мелочь. Но для нас мелочей нет. Особенно когда касается наших сограждан, - подчеркнул известный командир ополчения.

Гнилое нутро «воинив свитла» вылазит и на юге Донбасса. Есть между Широкино и Мариуполем село Сопино. Обычное приморское селение. Там даже несколько баз отдыха. На территории одной из них – санатория «Надежда» - сейчас базируется радиолокационная станция 21-й отдельной радиотехнической бригады ВСУ.

Очень удобная точка: линия соприкосновения рядом. Напротив, через Таганрогский залив – российский Ейск. Да и до Таганрога по меркам РЭБ – рукой подать. Задача станции - обнаружение воздушных, морских и наземных объектов.

- Живут и питаются в санатории. И здесь же гадят. Каждый день – пьянки, конфликты. Было несколько попыток изнасилования женщин из числа персонала санатория. Вот такие «вызволытэли». Для сведения: дело с их персональными данными в Генпрокуратуре ЛНР уже имеется, - сказал Виталий Киселев.

РАСПЛАТА ЗА РУСОФОБИЮ

Тем временем, Украину настигает расплата за русофобию. Зеленский по политическим соображениям не захотел, чтобы украинцы своевременно привились российским «Спутником V». Незалежная с большим запозданием получила индийскую копию «АстраЗенеки». В результате запоздалых решений страну накрыла новая волна коронавируса – в «красной зоне» оказались 11 областей. К тому же идут споры об эффективности привезенного препарата.

В Одессе на следующий день после прививки умерла старший солдат по контракту 38-го зенитного ракетного полка Инна Юрьевна Нарижная. Тромб закупорил важный сосуд. Прямо на улице упала, у магазина. В Минздраве Украины заявили, что Нарижная имела целый «букет» хронических заболеваний.

- Вот только наши источники утверждают, что буквально за несколько дней до прививки женщина прошла медкомиссию, которая нашла ее здоровой и пригодной к службе. 38-й полк готовится к отправке в Донбасс - в так называемую зону операции объединенных сил (ООС). И медосмотр личного состава – важная часть этой подготовки. – отметил Виталий Киселев.

Причем, если гражданские жители могут отказаться от вакцины, то военным деваться некуда – иммунизация в армии идет в приказном порядке.

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