Зеленский с Хомчаком после инспекции соединений ВСУ в Донбассе поняли, что без ближневосточных головорезов им не обойтись. Фото: ОПУ

Украина собирается использовать в Донбассе опыт последней войны в Нагорном Карабахе. И это касается не только поставок и сборки турецких ударных беспилотников «Байрактар». В незалежную под опекой СБУ массово приезжают боевики из Ближнего Востока. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

Он отметил, что западные хозяева незалежной осознают: с украинским «пушечным мясом» у них большая напряженка. Вот и озаботились Вашингтон с Лондоном, чтобы завезти в Донбасс боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). На днях на горячую линию МВД ЛНР позвонил сотрудник украинской Госпогранслужбы. Он передал интереснейшую статистику. С ноября по февраль пограничники задержали 80 граждан ближневосточных государств – Ирака, Сирии, Афганистана и Пакистана. Все – с боевым опытом.

- Задержанных оперативно забирали СБУшники, и до центров содержания нелегальных мигрантов эти боевики почему-то не доезжали. «Пропадали» по дороге. Наш источник сообщил об известных ему трех партиях «лиц ближневосточной наружности» по нескольку десятков человек каждая, прибывших в незалежную морем. Всех их встречали сотрудники СБУ. Понять, для чего Киеву отпетые головорезы, нетрудно, - подчеркнул Виталий Киселев.

Украина для пополнения частей в Донбассе готова заключать контракты даже с практически стариками – в возрасте до 58 лет. Но президент Владимир Зеленский с главкомом ВСУ Русланом Хомчаком идут еще дальше. Теперь они хотят записать в каратели украинских спасателей.

По данным разведки ЛНР, руководство операцией объединенных сил (ООС) в лице командующего Владимира Кравченко собирается включить в состав подчиненных ему сил подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

- По заданию Кравченко вопрос активно прорабатывает начальник штаба ООС Владимир Кидонь. По прикидкам генералов, такое «привлечение» спасателей позволит увеличить численность личного состава на передовой.

- Проще говоря, пожарных направят в тыл. А освободившихся там «воинив свитла» - на «передок». Хотя я не исключаю, что у Зеленского с Хомчаком хватит наглости послать бойцов ГосЧС и на линию соприкосновения – в качестве «мяса» для провокаций или просто маршевого пополнения. Проще говоря – на верную гибель, - отметил известный командир ополчения.

Тем временем, Зеленский изо всех сил пытается удержаться в своем кресле. Пыжится доказать свою необходимость Вашингтону и Лондону. Наворотил такого, что даже Порошенко по сравнению с ним – соглашатель и «зраднык».

Бряцание оружием в Донбассе, обстрелы мирных городов и поселков Зеленский затеял, чтобы спровоцировать республики на серьезный ответ. И выйти из ненужных ему Минских соглашений. Чтобы потом официально пригласить англосаксов на Украину.

- Зеленский, как политик, полный ноль. Опыта нет, народную поддержку профукал, «волосатой руки» в Вашингтоне и Лондоне тоже нет. А есть только липкий страх перед хозяевами. Ты даже не их «сукин сын». Поэтому Байден тебе и не позвонит, - считает Виталий Киселев.

А от России Киеву прилетело последнее предупреждение. Борис Грызлов сформулировал проще некуда: «Единственная альтернатива для Киева – это политический диалог с Донбассом, это исполнение обязательств Украины, принятых в Минске. Любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины».

- Думай, Зеленский. Думайте, украинцы. Другой жизни у вас не будет, - подчеркнул известный командир ополчения.

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