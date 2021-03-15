Известный командир ополчения Виталий Киселев: В Донбассе украинские военные со страхом обсуждают будущее наступление

Украинские военные не горят желанием выполнять безрассудные приказы Зеленского и генералов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинская армия готовится к наступлению в Донбассе. Пусть и к не полномасштабному. Но попытка отхватить часть Донецка или другой территории через «жабий прыжок» может быть предпринята. О признаках подготовки ВСУ к активным боевым действиям рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

Он отметил, что, наплевав на все соглашения о перемирии, укронацисты применяют тяжелое вооружение. Жители прифронтовых сел и поселков снова сидят по подвалам, слушая разрывы снарядов на околицах, удары пуль по крышам и стенам домов и воющие звуки рикошетов.

- У моих боевых товарищей есть потери. Но и мы не молчим. Подавляем огневые позиции ВСУ. Заставляем замолчать украинских артиллеристов, гранатометчиков и пулеметчиков. Одним словом, отвечаем. К сожалению, укронацисты понимают только тогда, когда получают «ответку» и отправляются к своему Бандере под землю, – подчеркнул известный командир ополчения.

Один такой факт официально зафиксирован в Старогнатовке под Волновахой. Как сообщили на «горячей линии» правоохранительных органов ДНР, там расположены позиции 53-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Титенко. Точнее, там сидит нацбатальон «Айдар» (запрещенная в РФ и ДНР организация). Роты и командно-наблюдательный пункт – под Старогнатовкой. А командный пункт – в Волновахе.

В среду, 10 марта, был убит «айдаровец» старший солдат Оноприенко. И это только то, что ВСУ признали. Реально потерь там побольше. Кстати, смерть Оноприенко попытались обставить под действия снайпера. В реальности солдат погиб от пули АК-74 во время отражения защитниками ДНР вылазки «айдаровской» диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

- В ВСУ вообще мания какая-то представлять свои потери как результат действий «сепарских снайперов». Классика: обвиняй в том, что делаешь сам. У американцев и израильтян научились, – подчеркнул Виталий Киселев.

Он отметил, что большинство украинских военных, которые выжили в 2014-2015 годах, особо в бой не рвутся. Разве что отдельные отморозки и командиры старшего звена. Последним ведь в атаку не идти. И шанс «героически» удрать тоже имеется.

- В бой с республиками рвется молодое пополнение – вчерашний «бандерюгенд», не нюхавший пороху и получивший несколько занятий с натовскими инструкторами. Сопляки, считающие, что война – это романтично, легко и безопасно, - пояснил известный командир ополчения.

Тем временем, украинским военкоматам спущено распоряжение набирать на контрактную службу граждан возрастом вплоть до 58 лет. Точно так же летом 1944 году Гитлер начал подгребать на фронт 60-летних стариков и 16-летних сопляков.

- Куда, вы спросите, Зеленский набирает «пушечное мясо»? Да хотя бы в 72-ю мехбригаду Артема Богомолова, – уточнил Виталий Киселев.

Стало известно от источника в бригаде, которая сидит сейчас в Авдеевке, соединению срочно понадобилось «увеличить огневые возможности». Ибо идти в атаку на Донецк и Ясиноватую не хотят подчиненные Богомолова. Недавно несколько таких сидели в одной из авдеевских забегаловок и с плохо скрываемым страхом обсуждали будущее наступление. Мол, бригаде выдали 60 пехотных огнеметов «Шмель», а это верный признак того, что скоро погонят в бой.

Также далеко не боевое настроение царит и в 58-й мотопехотной бригаде Дмитрия Кащенко, которая недавно прибыла под Донецк. Это соединение уже прошло так называемое боевое слаживание в действиях по штурму в городских условиях.

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