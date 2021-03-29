Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 марта 2021 года: Врачи зафиксировали прирост больных пневмонией

26 пациентов с пневмонией были госпитализированы Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки медики поставили диагноз «пневмония» еще 43 пациентам. Это на 23 случая меньше, чем за предыдущий отчетный период. Из них госпитализировали 26 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Всего на лечении 980 пациентов с пневмониями, из них 495 на кислородной поддержке (+9 за сутки), — говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР в минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились. Это связано с плановой санитарной обработкой лаборатории.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 28 697 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них на лечении находятся 5496 пациентов, выписаны 20 972 человек, летальных случаев – 2229. Кроме того, еще 463 человека повторно заразились COVID-19.

Минздрав ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения – 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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