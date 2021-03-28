Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 марта 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 5496 жителей Республики

За все время коронавирус в ДНР выявили у 28 697 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что результатам, проведенных 28 марта исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 94 жителей.

- Проведено 162 исследования, из них выявлено 56 случаев заболевания и у 38 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

Зарегистрировано восемь летальных случаев.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 28 697 человек. Из этого числа 20 972 жителя выздоровели. Зарегистрировано 2229 летальных случаев. Лечение продолжают 5496 пациентов.

В Минздраве ДНР рассказали, что по результатам проведенных 47 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 12 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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