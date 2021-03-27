Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 марта 2021 года: За сутки в Республике выявили 199 новых случаев заболевания

За сутки медики выявили 28 пациентов, которые переболели коронавирусом раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике подтвердили 199 новых случаев заболевания жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 26 марта медики провели 432 исследования, из них выявили 152 случая заболевания, а у 47 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в Минздраве.

Там также уточнили, что в указанный период пошел на поправку и был снят с учета 71 житель Республики, скончались от болезни 9 человек. Кроме того, по результатам экспресс-тестов за сутки выявили 28 пациентов, которые переболели коронавирусом раньше.

Пошел на поправку и был снят с учета 71 житель Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С учетом последних данных, в Республике зарегистрированы 28 603 случая заболевания COVID-19. Продолжают лечение 5 410 пациентов, выздоровели 20 972 человека, умер 2 221 житель ДНР.

Напомним, прошел ровно год с того времени, как в Республике началась пандемия. Она стала серьезным испытанием для жителей и системы здравоохранения в целом. Однако ситуация постепенно стабилизуется. Больше половины госпитальных баз в ДНР сейчас перевели в штатный режим работы, в Республике ослабляют противоэпидемиологические меры, продвигается кампания по иммунизации граждан для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

- Благодаря оперативному принятию управленческих решений удается поддерживать положительную тенденцию, что в дальнейшем позволит достигнуть окончательной победы над COVID-19, - говорят в Минздраве.

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