Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 марта 2021 года: У 33 жителей Республики экспресс-тест выявил антитела в крови

С начала пандемии в Республике зафиксированы 27 807 случаев заражения коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 35 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Медики провели 90 исследований, в ходе которых выявили 27 случаев заболевания, а у 8 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, за истекшие сутки врачи обнаружили 33 человека, ранее бессимптомно переболевших этой инфекцией. Их определили путем забора крови для проведения экспресс-теста на наличие антител.

Таким образом, всего за период пандемии в Республике были зарегистрированы 27 807 случаев заражения коронавирусом и 20 639 выздоровлений. Скончались от болезни 2 178 человек.

Напомним, в Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». С целью максимального охвата населения в городах и районах работают 39 пунктов вакцинации, где можно сделать бесплатную прививку.

В городах и районах работают 39 пунктов вакцинации, где можно сделать бесплатную прививку от ковида Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Читайте также

«Спасая жизни других, не смог уберечь себя»: В Горловке от коронавируса умер городской пульмонолог

Об этом сообщил глава горадминистрации Иван Приходько (подробнее)