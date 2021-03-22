Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 марта 2021 года: У 33 жителей Республики экспресс-тест выявил антитела в крови

С начала пандемии в Республике зафиксированы 27 807 случаев заражения коронавирусом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 35 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
- Медики провели 90 исследований, в ходе которых выявили 27 случаев заболевания, а у 8 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.
Кроме того, за истекшие сутки врачи обнаружили 33 человека, ранее бессимптомно переболевших этой инфекцией. Их определили путем забора крови для проведения экспресс-теста на наличие антител.
Таким образом, всего за период пандемии в Республике были зарегистрированы 27 807 случаев заражения коронавирусом и 20 639 выздоровлений. Скончались от болезни 2 178 человек.
Напомним, в Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». С целью максимального охвата населения в городах и районах работают 39 пунктов вакцинации, где можно сделать бесплатную прививку.
В городах и районах работают 39 пунктов вакцинации, где можно сделать бесплатную прививку от ковида
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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