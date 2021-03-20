«Спасая жизни других, не смог уберечь себя»: В Горловке от коронавируса умер городской пульмонолог

Александр Дегтяренко во время пандемии неустанно помогал людям в борьбе с коварным врагом. Фото: @Prikhodko1970

19 марта в Горловке от коронавируса умер заведующий пульмонологическим отделением городской больницы № 3, городской пульмонолог Александр Дегтяренко. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

- Коллеги и друзья помнят об Александре Ивановиче только хорошее – блестящий врач, справедливый, отзывчивый и принципиальный руководитель. Его уважали коллеги, ему доверяли пациенты, - отметил глава администрации.

Александр Дегтяренко во время пандемии неустанно помогал людям в борьбе с коварным врагом – вирусом Covid-19, жертвуя собственной безопасностью ради здоровья пациентов.

- Однако схватка оказалась неравной – спасая жизни других, Александр Иванович не смог уберечь себя, - сообщил Приходько.

Администрация Горловки выразила слова искренних соболезнований семье умершего, его коллегам и друзьям.

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