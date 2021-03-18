Глава ДНР Денис Пушилин: Крым уже дома. Мы продолжаем этот путь – он сложнее, но абсолютно точно направлен в сторону России

Денис Владимирович традиционно приезжает в эти праздничные дни в Крым. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных седьмой годовщине присоединения Крыма к России, которые организовал Всероссийский мотоклуб «Ночные Волки». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

Денис Владимирович традиционно приезжает в эти праздничные дни в Крым, чтобы пообщаться с друзьями и лично их поздравить. По его словам, крымские события 2014 года были своеобразным примером для Республик Донбасса.

- Здесь русский дух, русские люди, единомышленники, друзья. Крым уже дома. Мы продолжаем этот путь – он сложнее, но абсолютно точно направлен в сторону России, нашей большой Родины, – сказал Глава ДНР. - Россия побеждает и возвращает свои территории, которые были оторваны ложью, обманом, войной и манипуляциями. Крыму и Донбассу выпала большая честь защищать русских не только на своей территории, но и за ее пределами.

Денис Владимирович традиционно приезжает в эти праздничные дня в Крым. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Республики назвал Крым и Донбасс бастионами Русского мира, вступившими в открытое сопротивление.

- Самосознание русской цивилизации только просыпается. Русских и Россию враги боятся не просто так, а потому что знают, исходя из опыта исторических событий: когда в самые сложные моменты Русскому государству становится тяжело, русские люди объединяются, становятся надежным непреодолимым щитом и побеждают, - сказал Денис Владимирович.

Александр Залдастанов и Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru

В честь праздника состоялся автомотопробег по маршруту Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта. От Сапун-горы колонна во главе с Денисом Пушилиным и Александром Залдастановым (Хирургом) направилась к подножью Гасфорты, где состоялись открытие памятного камня на аллее Русской весны и высадка саженцев трех деревьев.

- Денис Пушилин совместно с бессменным руководителем «Ночных Волков» посадили саженец можжевельника, - сообщили в пресс-службе руководителя государства.

Отмечается, что саженец можжевельника прибыл из Донецкой Народной Республики.

Александр Залдастанов и Денис Пушилин посадили привезенный из ДНР можжевельник. Фото: denis-pushilin.ru

Александр Залдастанов назвал Русскую весну чудом, в котором все очень нуждались.

- Идея Русской весны, как и Русского мира, восхитительна, но она не завершена. И так и останется незавершенной, если мы не вернем Донбасс, – заявил Хирург.

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