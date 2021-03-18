«Киев поставил под вопрос дальнейшие переговоры в Минском формате»: В Республиках Донбасса отреагировали на бойкот украинских переговорщиков

Представители ДНР и ЛНР призывали украинскую делегацию приступить к конструктивной работе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе сегодняшней видеоконференции Трехсторонней Контактной группы никаких результатов достигнуто не было. Украинская делегация продолжает бойкотировать переговоры.

Представители Киева покинули переговоры ТКГ во время обсуждения политических вопросов. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

- Представители Украины на минской площадке, лишь бы не обсуждать вопросы, которые им не угодны, готовы на все. Поэтому они решили разговаривать с нами на языке ультиматумов и заявили, что подключатся к видеоконференции Контактной группы только в том случае, если с нашей стороны в заседании не будут участвовать представители общественности, - рассказывают в ведомстве. - В частности, те, в отношении которых украинский суд вынес приговор по политизированному обвинению в якобы создании террористической организации.

В МИД ДНР отметили, что несмотря на призывы приступить к конструктивной работе на политическом треке, делегация Киева демонстративно покинула заседание Контактной группы.

- При этом украинская сторона так и не ответила на вопрос, какую «террористическую организацию» создала общественница от Республики, - сказали в министерстве.

В ведомстве говорят, что такие инциденты может быть квалифицировано как прямое нарушение Комплекса мер, в котором закреплена гарантия недопущения преследования и дискриминации лиц-участников событий в Донбассе.

- Вместо этого Украина выносит по этим лицам судебные приговоры и пытается вмешиваться в дела Республики в целях влияния на состав ее делегации на Минской площадке, - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве Республики. - Киев ошибочно полагает, что путем заведения уголовных дел можно отстранить от мирного процесса неугодных украинской стороне участников.

Представитель ЛНР в Контактной группе Родион Мирошник заявил, что срыв представителями Киева работы Контактной группы по политическим вопросам – поставил под вопрос дальнейшие переговоры в Минском формате.

- Резников, покинув переговоры в блоке обсуждения политических вопросов в Контактной группе, поставил на грань срыва весь переговорный процесс в Контактной группе, - заявил он.

Мирошник рассказал, что официальная причина отказа, озвученная представителями Киева, абсурдна. Она заключалась в нежелании садиться за стол переговоров с человеком, которому украинский суд вынес заочный приговор. Речь идет о журналистке, блогере и общественном деятеле и Донецка Майе Пироговой.

- Это действие ничего общего не имеет с реальным правосудием, и Киев, не задумываясь, завтра же выпишет такие судебные решения всем членам делегаций ЛНР и ДНР, - говорит представитель Луганска. - Более того, мы и так все на Украине в розыске по политически мотивированным статьям.

Реальная причина действий киевских представителей, по словам Мирошника, это стремление сорвать обсуждение вопросов политического урегулирования, к которым украинской делегации просто запрещено касаться, диктовать удобный состав делегаций Республик и возможность выбирать только выгодные Киеву вопросы для обсуждения.

- Кто-то готов пойти на такие заранее проигрышные уступки? Точно не Республики Донбасса. Либо переговорный процесс будет вестись полноценно и по международно признанным стандартам, либо Киев становится официальным виновником его срыва со всем набором соответствующих международных последствий, определенных для стороны, отказавшейся от выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН, - подчеркнул Родион Мирошник.

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