В ДНР заявили, что своим поведением Киев перечеркивает все договоренности о мире

Украина пытается ускользнуть не только от выполнения, но даже от определения условий урегулирования конфликта в Донбассе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тактика, которую украинская сторона избрала для переговоров в Контактной группе, перечеркивает все достигнутые ранее договоренности о перемирии в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

- Вместо решения главных вопросов, на которых мы настаиваем - это снижение уровня эскалации, устранение нарушений, уточнение координационного механизма в рамках действующих мер по усилению режима прекращения огня, а также проведение ремонтно-восстановительных работ - украинская сторона вступает в дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств, - сообщил он.

При этом некоторые официальные лица Киева открыто спекулируют темой запрета на право открывать ответный огонь.

- Практикуемый Украиной подход полностью перечеркивает договоренности, подписанные 22 июля 2020 года, - считает Алексей Никоноров.

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