Уже 5 лет жители Республики получают паспорта ДНР

Пять лет назад – 16 марта 2016 года – в Донецкой Народной Республике началась выдача республиканских паспортов Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Пять лет назад – 16 марта 2016 года – в Донецкой Народной Республике произошло историческое событие – началась выдача республиканских паспортов. Его первым обладателем стал Первый Глава государства Александр Захарченко.

– Друзья, этот исторический день настал! Мы – свободное и суверенное государство, Донецкая Народная Республика, официально приступили к выдаче паспорта ДНР нашим гражданам. Это очередной серьезный и важный шаг на пути государственного строительства, на пути развития Республики. Именно за это сыны Донбасса с оружием в руках сражались и проливали свою кровь, защищая родную землю, – сказал тогда Александр Владимирович.

После этого обладателями 16 паспортов стали молодые жители государства, достигшие своего 16–летия.

Александр Захарченко первым получил паспорт ДНР Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Немаловажным поводом для старта оформления республиканских паспортов стал отказ Украины от выдачи документов. Жители республик Донбасса, достигшие 16, 25 и 40–летнего возраста, а также те, кто потерял паспорт во время боевых действий, могли остаться без документа, удостоверяющего личность. Поэтому первоочередными получателями стали люди именно такой категории.

«Мы на верном пути!»

Меньше чем через год – 18 февраля 2017 года – президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Для Донбасса это было крайне важным событием! «Нас еще не признали, но признали наши документы! Мы на верном пути» – говорили жители. Это позволило людям пересекать границу с Россией, предъявляя паспорт гражданина Республики.

Спустя два года Владимир Путин подписал Указ об упрощенном порядке получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР. Для подачи заявления на вступление в гражданство РФ – обязательно нужно иметь республиканский паспорт. Поэтому очередь на его оформление растянулась на несколько месяцев (а сейчас есть записи и на 2023 год).

За пять лет паспорт ДНР получили больше 655 тысяч человек Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Мечтала о республиканском паспорте в 90 лет

По данным министерства внутренних дел, актуальным на середину февраля этого года – за пять лет паспорт ДНР получили больше 655 тысяч человек. Только с начала года, за полтора месяца, гражданами Республики стали почти 40 тысяч человек.

Республиканский документ получают и жители преклонного возраста. Недавно в редакцию «Комсомолки» написала дончанка. Она рассказала, что ее 90–летняя мама стала обладательницей паспорта ДНР.

– Она настаивала, что хочет стать полноправным гражданином Донецкой Народной Республики, – говорит женщина. – Кроме того, несмотря на почтенный возраст, у нее есть два развлечения: решать в планшете сканворды и читать «Комсомольскую правду».

Граждан России – все больше!

Российское гражданство подучили больше 215 тысяч жителей Республики с начала их выдачи. По данным Миграционной службы ДНР, актуальным на середину февраля, только с начала года паспорта РФ получили почти 22 тысячи человек.

Документы на оформление паспортов РФ жители Республики подают на территории ДНР. В случае положительного ответа со стороны России о принятии заявителя в гражданство РФ – ему необходимо получить паспорт на территории Ростовской области. Для этого из ДНР организованы спецрейсы в пункты выдачи. Только в прошлом году было выполнено 2 554 рейса.

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