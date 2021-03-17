Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 марта 2021 года: За сутки число выздоровевших превысило число заразившихся

Врачи констатируют, что заболеваемость постепенно сходит на нет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Из больниц Донецкой Народной Республики выписались еще 448 человек, переболевших коронавирусом. При этом за истекшие сутки были обнаружены 328 новых носителей этой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Медики провели 1 042 исследования, в ходе которых выявили 296 случаев заболевания COVID-19, а у 32 пациентов этот диагноз установили после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за сутки от коронавируса скончались 7 жителей Республики.

С учетом последних данных, за все время пандемии в ДНР подтверждены и зарегистрированы 27 047 случаев заражения COVID-19. На лечении остаются 5 535 пациентов, выздоровели от болезни 19 368 человек, умерли 2 144 больных.

Напомним, в Республике продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Сейчас заболеваемость сходит на нет.

Из-за снижения числа пациентов в ДНР постепенно закрывают госпитальные базы Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вследствие снижения числа пациентов в ДНР постепенно закрывают госпитальные базы. На сегодняшний день из 39 баз, открытых вначале пандемии, функционируют 22.

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