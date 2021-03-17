«Комсомольская правда» в Донбассе: Что почитать в газете за 18 марта

«Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

18 марта выходит еженедельный выпуск «КП» - Толстушка. И там будет много интересных материалов. Среди них – продолжение проекта «Неизвестные дончане». Наш собеседник Андрей Романов организовал с нуля в провинциальном Харцызске рок – клуб, слава о котором вышла далеко за пределы Донбасса.

В этом номере – история Скопинского маньяка, который вышел из тюрьмы и собрался жениться.

Читатели с интересом прочтут и о певице Маниже, которая представит Россию на Евровидении. Что это за девушка, о которой столько противоречивых слухов?

И не оставят равнодушными материал о скандалах с фигуристами. Рабыни серебряных коньков приоткрывают завесу частной жизни, о которой еще не знает многомиллионная армия их поклонников.

Напомним, «Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю.

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