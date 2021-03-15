Глава ДНР лично управлял боевой машиной пехоты в Горловке на занятиях танкистов и мотострелков

Денис Пушилин проехал на БМП по препятствиям. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 15 марта, Глава ДНР Денис Пушилин побывал на полигоне в прифронтовой Горловке. Верховный главнокомандующий не только проинспектировал занятия танкистов и мотострелков, но и лично руководил действиями экипажа боевой машиной пехоты (БМП-1). Подробности рассказали в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

Перед началом занятий командир 3-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Горловка» полковник Вадим Комиссаров продемонстрировал Главе Республики на карте полигона план учебно-боевых задач. Денис Пушилин задал интересующие его вопросы и пожелал удачи.

Танкисты отрабатывали упражнения по вождению и огневой подготовке. Фото: denis-pushilin.ru

Танкисты отрабатывали упражнения по вождению и огневой подготовке, а мотострелки – по тактике. За их действиями Глава Республики наблюдал с вышки командного пункта. А потом и сам сел в БМП, на которой проехал по препятствиям, чтобы убедиться в уровне их сложности.

После завершения занятий Денис Пушилин отметил высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров

- Армия боеспособна и готова к любому развитию событий, – заявил верховный главнокомандующий.

Он подчеркнул, что в период обострения обстановки, Народной милиции нужно на регулярной основе проверять боеготовность подразделений. Также важно видеть настрой бойцов, их морально-волевое состояние.

Защитники ДНР получили первую партию автомобилей повышенной проходимости УАЗ «Патриот Пикап». Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР передал Народной милиции первую партию автомобилей повышенной проходимости УАЗ «Патриот Пикап», которые позволят улучшить мобильность и боевые возможности подразделений.

- На постоянной основе обновляется материально-техническая база подразделений, Народная милиция получает новую технику. Государство понимает необходимость повышения технического оснащения армии, но не менее важно заботиться о социальных гарантиях военнослужащих. Сейчас в профильном комитете Народного Совета рассматриваются изменения в порядок нормативного регулирования сферы соцобеспечения военнослужащих, – сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР пообщался с бойцами в неформальной обстановке. Фото: denis-pushilin.ru

Также Глава ДНР пообщался с бойцами в неформальной обстановке и ответил на их вопросы.

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