Фоторепортаж: Как в Донецке встретили Масленицу

Дончане с удовольствием ели блины со сгущенкой и абрикосовым вареньем Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

14 марта в Донецке было по-весеннему тепло и солнечно. Несмотря на это, в парк имени Щербакова, где традиционно проходят масленичные гуляния, жителей пришло меньше, чем даже в начале войны. Из-за пандемии люди еще не привыкли, что в Республике по-прежнему проходят массовые мероприятия на свежем воздухе.

Масленица в Донецке прошла вкусно и весело Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Масленица в Донецке прошла вкусно и весело Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Масленица – это всегда весело и вкусно. Тем более, сегодня еще и Прощенное воскресенье. С утра у всех с супругом попросили прощения и сразу сюда, - рассказывает «КП» дончанка Виктория Симонова.

Масленица в Донецке прошла вкусно и весело Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- На душе радостно от приближения весны. Мы всю войну были в Донецке, и уезжать никуда не собираемся, - держа в руке тарелку с блинами, говорит Лариса Солорева. – Это наш дорогой, родной город – мы с мужем здесь родились, и чтобы в Донецке не происходило, все равно будем оставаться с ним. Всем жителям Донбасса желаем мира.

Масленица в Донецке прошла вкусно и весело Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Масленица в Донецке прошла вкусно и весело Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Надежда Ростова пришла на праздник с детьми.

- Детвора развлечется, поедим вкусных блинов с ароматным чаем. В этом году здесь, как никогда, много артобъектов, где можно сделать фото на память, - говорит она.

Блинами по традиции жителей угощала полюбившаяся дончанам компания «Атлант-Донбасс».

Масленица в Донецке прошла вкусно и весело Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Жителям и гостям Донецка бесплатно раздали 1500 блинов. Готовили их по классическому рецепту из натуральных ингредиентов, большинство из которых производим сами. Блины делают по-домашнему вкусными мука «Урожай» и масло «Славолия», - сообщил «КП» специалист по связям с общественностью Николай Иванов.

Дончане с удовольствием фотографировались возле стильного артобъекта, сделанного из поддонов из-под хлеба. Можно было сделать фото на память с караваем, специально испеченным по случаю праздника Масленицы.

- У наших пекарей золотые руки, - говорит Николай. – Кроме обычного хлеба, которого компания производит десятки тон каждый день, они делают настоящие произведения искусства – вот такие караваи.

Масленица в Донецке прошла вкусно и весело Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Днем ранее масленичные гуляния проходили в городе спутнике столицы ДНР – Макеевке. Там народ веселился на площади Театральной, где сотрудники «Атлант-Донбасса» бесплатно раздали 600 блинов.

Компания «Атлант-Донбасс» - один из крупнейших производителей продуктов питания в регионе, объединяющий четыре направления – хлебопекарное, масложировое, мукомольное и макаронное, а также подразделение по развитию собственной розничной сети.

В Группу входит 7 хлебозаводов, мукомольное предприятие, майонезный завод, макаронная фабрика и более двух тысяч торговых точек, в том числе ларьков «Урожай».

Масленица в Донецке прошла вкусно и весело Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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