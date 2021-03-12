Украинские войска накрыли гранатометным огнем юг ДНР

Киевские военные целенаправленно обстреливают жилой массив и социальные объекты Республик Донбасса, пытаясь сорвать перемирие. Фото: штаб «ООС»

Интенсивность и частота огневых ударов со стороны ВСУ продолжают расти. Сегодня утром украинские войска обстреляли из гранатометов окраины сел Новоласпа, Ленинское и Коминтерново на юге ДНР. В общей сложности, по этим населенным пунктам было выпущено 12 снарядов. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Противник вел огонь со стороны подконтрольных Киеву сел Старогнатовка и Водяное. Обстрелы начались в 09.50, 10.45 и 13.15 соответственно, - рассказали наблюдатели.

Напомним, киевские войска целенаправленно обстреливают жилой массив и социальные объекты Республик Донбасса, пытаясь сорвать перемирие. Из-за возросшего числа ударов со стороны ВСУ позавчера в одной из школ ЛНР учителям пришлось эвакуировать детей прямо во время уроков.

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- Опасно было детей домой возвращать, они пересиживали здесь, в школе. С сегодняшнего дня мы переходим на сокращенный график с разрешения управления образования, - сообщила в эфире телеканала «Луганск 24» директор Золотовской средней школы №4 Марина Ткаченко.

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