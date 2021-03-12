Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 марта 2021 года: В Республике Covid-19 поборол еще 431 пациент

Медики утверждают, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Республике понемногу стабилизируется Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Еще 431 пациент выписался из больниц в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки. При этом семь человек скончались от коронавирусной инфекции. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения ДНР.

В ведомстве также сообщили, что за сутки медики сделали рекордное количество новых исследований.

- Были проведены 984 исследования, из них выявлены 180 случаев заболевания, а у одного пациента диагноз «COVID-19» установлен клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в Минздраве.

Таким образом, за все время пандемии в Донецкой Народной Республике были зарегистрированы и подтверждены 26 140 случаев заражения COVID-19. Продолжают лечение 5 505 пациентов, выздоровели 18 523 человека, умерли от болезни 2 112 людей.

Напомним, в этом году в ДНР планируют открыть несколько высокотехнологичных лабораторий. Они должны повысить качество и результативность медицинских исследований, а также снизить стоимость анализов.

Новые лаборатории появятся в Донецке и Макеевке Фото: ИВАНОВА Диана

- Пока такие лаборатории будут созданы в Донецке и Макеевке. Если программа продолжится, то планируем создать 4 таких лаборатории, - рассказал и.о. министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

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