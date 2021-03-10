ДНР подавила три огневые точки украинской армии

Военнослужащие Республики вели огонь из не запрещенных Минскими соглашениями образцов вооружения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики трижды за сутки открывали ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины, с которых велись обстрелы по населенным пунктам Республики. Об этом сообщили в Управлении НМ.

- С целью обеспечения безопасности мирного населения ДНР наши защитники были вынуждены трижды открыть огонь на подавление из не запрещенных Минскими соглашениями образцов вооружения по огневым позициям, с которых велась стрельба, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что ответным огнем были подавлены огневые средства 15-го и 16-го батальонов 58-й бригады, а также уничтожена БМП-2 28-й бригады, обстреливавшая Старомихайловку.

- Цели, по которым защитники Республики открывали огонь, располагаются вдали от жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Данные о потерях среди украинских войск уточняются, - подчеркнули в НМ ДНР.

В то же время командование украинской армии для отвлечения внимания от совершаемых Киевом преступлений обвинило ДНР в 18 нарушениях режима прекращения огня.

- Официально заявляем, что указанная информация является ничем иным как попыткой украинского военного командования под прикрытием якобы ответных действий усилить огневую активность и дестабилизировать обстановку на Донбассе, - заявили в Народной милиции Республики.

Ранее сообщалось, киевские силовики подвергли обстрелам донецкое и мариупольское направления. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 17.55 в направлении Яковлевки под Ясиноватой украинская армия произвела 10 выстрелов из АГС, а в 18.20 в направлении Коминтерново на южном участке фронта выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, - сказали в СЦКК.

Кроме того, в 17.50 велся снайперский огонь в направлении села Украинское Новоазовского района ДНР.

- Огневая точка располагалась в окрестностях подконтрольного войскам Украины села Павлополь, - сообщили в Представительстве.

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