В Донецке двое грабителей напали на почтальона, рассчитывая на 60 тысяч рублей

Грабители заранее пришли к одинокой пенсионерке и представились сотрудниками полиции. Фото: МВД ДНР

В Пролетарском раи оне Донецка за разбои ное нападение на почтальона полиция задержала 33-летнего мужчину и 20-летнюю девушку. Им грозит до 10 лет тюрьмы. В пресс-службе МВД ДНР рассказали подробности этого резонансного преступления.

В тот день женщина-почтальон разносила пенсию и пришла в дом по последнему адресу. Постучалась в дверь. Никто не ответил. Постучала еще раз. И только собралась уходить, как дверь распахнулась. На пороге стоял мужчина в балаклаве. Он затащил женщину в дом и стал избивать. Два раза сильно ударил бутылкой по голове.

- Удар смягчила шапка, она у меня толстая, - рассказала потерпевшая.

Мужчине помогала девушка. Грабители забрали у почтальона сумку с деньгами и мобильным телефоном. Женщину бросили в подвал, а сами скрылись.

Почтальон быстро пришла в себя и смогла сообщить в полицию о нападении. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МВД подозреваемых в дерзком разбое уже скоро задержали.

- Ими оказались 33-летний мужчина и 20-летняя девушка, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, - рассказал начальник угрозыска Пролетарского райотдела МВД Андрей Селиван.

К преступлению грабители готовились тщательно. В день выдачи пенсии пришли к одинокой пенсионерке, представились сотрудниками полиции и стали дожидаться почтальона.

После нападения по дороге старший из грабителей вывернул содержимое сумки. Там оказались шесть с половиной тысяч рублей наличными и карточки пополнения мобильного оператора - всего на 350 рублей. По словам подельницы мужчина был расстроен – он рассчитывал минимум на 60 тысяч.

За разбой по предварительному сговору (ч.2 ст. 174 УК ДНР) грабителям светит максимальное наказание – 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

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