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Политика

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Под Мариуполем защитники ДНР заявили, что будут отвечать на огонь украинских морпехов пока те «не заткнутся»

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», почему Украина резко усилила обстрелы республик Донбасса
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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В Донбассе скоро снова «заговорят» не только минометы, но и пушки. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Донбассе скоро снова «заговорят» не только минометы, но и пушки. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В последние две недели обстановка в Донбассе резко обострилась. Украинская армия все чаще наносит массированные удары из минометов по различным участкам обороны защитников ДНР и ЛНР. Бьют и по мирным жителям в поселках и городах. Впервые за три года в ход пошли «Грады».

Украина всячески пытается выйти из цугцванга (положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции) под названием «Минские соглашения». Об этом «Комсомолке» сказал известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

- Отсюда – хамство на заседаниях Контактной группы главы украинской делегации Леонида Кравчука и его окружения. Отсюда – резкое усиление обстрелов территории республик. Укронацистам и их кукловодам очень важно перевернуть эту доску и начать партию заново, - отметил Киселев.

Он уверен - третьего «Минска» не будет. И в случае крупного военного конфликта, вполне возможно, не будет и украинской государственности.

А пока украинские военные плюют на так называемый «режим прекращения огня». В частности, боевики из 36-й отдельной бригады морской пехоты, которой командует Андрей Гнатов. Они находятся на самом юге донбасского фронта - от Широкого до Павлополя. Обстреливают позиции ДНР из минометов калибром 120 и 82 мм, из АГС и крупнокалиберных пулеметов. Корректируют огонь с беспилотников.

- Несколько раз допекали так, что был дан приказ на «ответку». Отрабатывали 120-миллиметровыми самоходными минометами «Нона». Всего две машины, но и этого хватало: экипажи там – не чета укронацистам. Пара выстрелов – и украинские «воины свитла» быстро мчались в блиндаж стирать портки. Разумеется, те, кто живы оставались. Начальник разведки бригады получил нагоняй от Гнатова и теперь охотится за нашими «Нонами», чтобы их подавить. Мы, конечно, ребятам все передали. Но те нам ответили: «Заткнутся укропы – замолчим и мы. Баста!» И я с ними согласен! – подчеркнул известный командир ополчения.

Тем временем, проекту «Путь Визенталь» пришла из нескольких источников тревожная информация по тактической группе «Мариуполь» из состава ОТГ «Восток». В феврале группу инспектировало командование операцией объединенных сил (ООС). Особое внимание было уделено зенитным ракетным батареям, имеющим на вооружении комплексы «Бук-М1».

Украинские «Буки» не только на парадах показывают – они снова на передовой в Донбассе. Фото: Скриншот видео МОУ

Украинские «Буки» не только на парадах показывают – они снова на передовой в Донбассе. Фото: Скриншот видео МОУ

- Ну, те самые, ракетой которого был сбит в 2014 году малайзийский «Боинг», и которых у ВСУ якобы нет на передовой. Разумеется, есть. Например, в зоне ответственности ТГ «Мариуполь» батареи «Бук-М1» развернуты в селах Широкая Балка, Бердянское и Тополиное, - сообщил Виталий Киселев.

И еще информация из недр группы «Мариуполь». Ей в оперативное подчинение передали часть подразделений 406-й артбригады. Несколько пусковых установок зенитных ракет и батарей пушек-гаубиц калибра 152 мм - Д-20 и «Гиацинт». Только в районе Белосарайской косы под Мариуполем разместились четыре батареи крупнокалиберных гаубиц.

- Я же говорил: укронацисты, мы знаем каждый ваш вздох, каждую вашу поганую мыслишку, - отметил известный командир ополчения.

Он предполагает, что если Киев решится на масштабные боевые действия, их началу будет предшествовать большая провокация. Чтобы «вся мировая общественность» в один голос обвинила в чем-то Россию.

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