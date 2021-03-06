Известный командир ополчения Виталий Киселев: Под Мариуполем защитники ДНР заявили, что будут отвечать на огонь украинских морпехов пока те «не заткнутся»

В Донбассе скоро снова «заговорят» не только минометы, но и пушки. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В последние две недели обстановка в Донбассе резко обострилась. Украинская армия все чаще наносит массированные удары из минометов по различным участкам обороны защитников ДНР и ЛНР. Бьют и по мирным жителям в поселках и городах. Впервые за три года в ход пошли «Грады».

Украина всячески пытается выйти из цугцванга (положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции) под названием «Минские соглашения». Об этом «Комсомолке» сказал известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

- Отсюда – хамство на заседаниях Контактной группы главы украинской делегации Леонида Кравчука и его окружения. Отсюда – резкое усиление обстрелов территории республик. Укронацистам и их кукловодам очень важно перевернуть эту доску и начать партию заново, - отметил Киселев.

Он уверен - третьего «Минска» не будет. И в случае крупного военного конфликта, вполне возможно, не будет и украинской государственности.

А пока украинские военные плюют на так называемый «режим прекращения огня». В частности, боевики из 36-й отдельной бригады морской пехоты, которой командует Андрей Гнатов. Они находятся на самом юге донбасского фронта - от Широкого до Павлополя. Обстреливают позиции ДНР из минометов калибром 120 и 82 мм, из АГС и крупнокалиберных пулеметов. Корректируют огонь с беспилотников.

- Несколько раз допекали так, что был дан приказ на «ответку». Отрабатывали 120-миллиметровыми самоходными минометами «Нона». Всего две машины, но и этого хватало: экипажи там – не чета укронацистам. Пара выстрелов – и украинские «воины свитла» быстро мчались в блиндаж стирать портки. Разумеется, те, кто живы оставались. Начальник разведки бригады получил нагоняй от Гнатова и теперь охотится за нашими «Нонами», чтобы их подавить. Мы, конечно, ребятам все передали. Но те нам ответили: «Заткнутся укропы – замолчим и мы. Баста!» И я с ними согласен! – подчеркнул известный командир ополчения.

Тем временем, проекту «Путь Визенталь» пришла из нескольких источников тревожная информация по тактической группе «Мариуполь» из состава ОТГ «Восток». В феврале группу инспектировало командование операцией объединенных сил (ООС). Особое внимание было уделено зенитным ракетным батареям, имеющим на вооружении комплексы «Бук-М1».

Украинские «Буки» не только на парадах показывают – они снова на передовой в Донбассе. Фото: Скриншот видео МОУ

- Ну, те самые, ракетой которого был сбит в 2014 году малайзийский «Боинг», и которых у ВСУ якобы нет на передовой. Разумеется, есть. Например, в зоне ответственности ТГ «Мариуполь» батареи «Бук-М1» развернуты в селах Широкая Балка, Бердянское и Тополиное, - сообщил Виталий Киселев.

И еще информация из недр группы «Мариуполь». Ей в оперативное подчинение передали часть подразделений 406-й артбригады. Несколько пусковых установок зенитных ракет и батарей пушек-гаубиц калибра 152 мм - Д-20 и «Гиацинт». Только в районе Белосарайской косы под Мариуполем разместились четыре батареи крупнокалиберных гаубиц.

- Я же говорил: укронацисты, мы знаем каждый ваш вздох, каждую вашу поганую мыслишку, - отметил известный командир ополчения.

Он предполагает, что если Киев решится на масштабные боевые действия, их началу будет предшествовать большая провокация. Чтобы «вся мировая общественность» в один голос обвинила в чем-то Россию.

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