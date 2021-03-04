В ДНР посмертно наградили сотрудника полиции, который погиб от пули украинского снайпера, спасая детей

Владислав Война посмертно награжден «Георгиевским крестом» 4-й степени. Фото: МВД ДНР

Младший сержант полиции ДНР Владислав Война, погибший 3 марта возле Ясиноватой от огня украинского снайпера, награжден Георгиевским крестом IV степени посмертно.

- Министерство внутренних дел потеряло достойного, грамотного, добросовестного и исполнительного сотрудника. Его семья потеряла кормильца. Владислав Война посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени, — сегодня сообщили в пресс-службе МВД Республики.

Война поступил на службу в органы МВД в августе 2020 года. А днем 3 марта Владислава в составе следственно-оперативной группы Ясиноватского райотдела полиции отправили в район линии разграничения для эвакуации детей. О ребятах сообщили в полицию военнослужащие Народной милиции, которые находятся на боевом посту в районе Ясиноватской промзоны. Дети не в первый раз выходят в район передовой со стороны украинских позиций. Полицейские обычно пресекали опасные «игры». В этот раз сотрудников МВД встретили огнем украинские снайперы. Владислав Война был смертельно ранен. Полицейские были вынуждены прервать проводимые мероприятия, детей так и не эвакуировали.

- Действия украинской стороны носили откровенно провокационный характер. Киев в очередной раз продемонстрировал полное игнорирование не только Минских договоренностей, но и норм общечеловеческой морали, - заявили в МВД ДНР.

Сегодня обстановка под Донецком и Ясиноватой резко обострилась. Утром украинские военные из 58-й бригады открыли мощный огонь из тяжелых минометов по селам на северо-западной окраине столицы ДНР. Под обстрел попали села Веселое и Спартак, а также станция «Донецк-Северный». Одна из мин угодила в многоквартирный дом №14 по улице Привокзальная на станции «Донецк-Северный». Были выбиты окна. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

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