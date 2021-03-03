Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 февраля 2021 года: Болезнь побороли почти 17 тысяч пациентов

Медики Донецкой Народной Республики продолжают борьбу с новой коронавирусной инфекцией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Медики Донецкой Народной Республики продолжают борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Врачи выявляют новые случаи заболевания. За 2 марта было проведено 319 исследований. Из них выявлено 75 случаев заболевания. Еще у пяти пациентов диагноз был установлен клинико-эпидемиологически.

За все время по состоянию на утро 3 февраля 2021 года в Республике было выявлено 24 634 зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества выздоровели 16 834 человека. 2 054 – умерли. 5 746 пациентов продолжают лечение.

- За сутки был выявлен 71 случай пневмоний, на 12 случаев больше, чем за прошедший период. Из них госпитализировано – 53 человека, - сообщили в Минздраве.

Всего на лечении 865 пациентов с пневмониями. Из них 446 человек находятся на кислородной поддержке.

Тем временем в Республике продолжается вакцинация от коронавируса. Первая партия (несколько тысяч доз) российской вакцины была доставлена в Республику 30 января. Прививки начали делать медикам, преподавателям, военным и соцработникам.

Вчера стало известно о прибытии второй партии российской вакцины «Спутник V». Прививки будут делать отдельным категориям населения и жителям, записавшимся в списки на вакцинацию через сайт Минздрава и в прививочных пунктах.

Вакцинировать жителей будут в 39 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах.

Читайте также

В ДНР прибыла вторая партия российской вакцины «Спутник V»

Новые дозы препарата позволят продолжить иммунизацию населения (подробнее)