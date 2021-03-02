В ДНР прибыла вторая партия российской вакцины «Спутник V»

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» содержит два компонента и предполагает проведение вакцинации в два этапа. Фото: Минздрав ДНР
В рамках гуманитарной помощи от РФ в Донецкую Народную Республику поступила вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
- В Республику доставлена 2-ая партия двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V» в рамках гуманитарного конвоя с территории Российской Федерации, - говорится в сообщении.
Новые дозы препарата уже начали распределять по больницам.
- Большая партия вакцины сегодня будет поэтапно распределяться в учреждения здравоохранения по всей территории Республики. После чего будет продолжена кампания по вакцинации первоочередных категорий граждан, - прокомментировал событие и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.
Александр Оприщенко заверил - в Республике созданы все условия для беспрепятственной добровольной вакцинации жителей. Фото: Минздрав ДНР
Вакцинировать жителей будут в 39 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах. Прежде всех сделать прививку смогут врачи, силовики и работники социальных служб, после - остальные категории населения.
- Среди жителей Республики наблюдается высокий уровень доверия к вакцине «Гам-КОВИД-Вак», поэтому количество желающих привиться растет. Хочу обратить внимание тех, кто уже зарегистрировался как на сайте Минздрава, так и в учреждениях здравоохранения - все будут приглашены в порядке очередности регистрации, - подчеркнул руководитель ведомства.
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