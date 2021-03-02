Еще 102 человека выписаны из больниц ДНР после лечения коронавируса

На лечении остаются 5 725 больных коронавирусной инфекцией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике зарегистрировали еще 144 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За последние сутки медики провели 435 исследований, в ходе которых выявили 140 случаев заболевания и у четырех пациентов диагноз «COVID-19» установили по результатам анализов, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что за указанное время число жителей, которых выписали из больниц после выздоровления, увеличилось на 102 человека; умерли от болезни восемь человек.

Таким образом, за все время пандемии в Республике были подтверждены 24 554 случая заражения коронавирусной инфекцией. На лечении остаются 5 725 больных, выздоровели от COVID-19 16 783 пациентов, умерли 2 046 человек.

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