Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 марта 2021 года: Из больниц Республики выписали еще 102 выздоровевших пациента

Число заболевших коронавирусом постепенно уменьшается Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике зарегистрировали еще 144 случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За последние сутки медики провели 435 исследований, в ходе которых выявили 140 случаев заболевания и у четырех пациентов диагноз «COVID-19» установили после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что за указанное время число жителей, которых выписали из больниц после выздоровления, увеличилось на 102 человека; умерли от болезни восемь человек.

Число заболевших коронавирусом постепенно уменьшается Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В общей сложности, за все время пандемии в Республике были подтверждены 24 554 случая заражения коронавирусной инфекцией. На лечении остаются 5 725 пациентов, выздоровели от COVID-19 16 783 больных, умерли 2 046 человек.

Тем временем, в ДНР начался второй этап вакцинации жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Медики начнут прививать все категории населения в 38 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах.

В Республике продолжается массовая вакцинация жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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