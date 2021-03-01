Редакция газеты «Комсомольская правда» вместе с Донецким ботаническим садом проводит очередную акцию. В этот раз она приурочена к Международному женскому дню. Чтобы окунуться в удивительный мир растений, достаточно купить «Комсомолку» с купоном на бесплатное посещение Сада. Вырезные купоны на бесплатное посещение оранжерей будут уже в ближайших номерах.«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» РАСТЕТ РЯДОМ С «МУЖСКИМ»Сейчас в куполе ботанического сада влажно, объектив фотоаппарата запотевает. Сверху падают капли конденсата – на улице холодно, а в оранжерее и живописный пруд с золотыми рыбками, и подогрев тропического леса.- К 8 марта ожидаем цветения «Монако», - рассказывает «КП» экскурсовод Любовь Толмачева. - По легенде, так звали девушку из индийского южноамериканского племени. Монако страдала от несчастной любви и, чтобы избранник полюбил ее, варила для него снадобье из цветка.Это ядовитое растение (семейство пасленовых), цветущее яркими фиолетовыми цветами. На второй день они начинают бледнеть, а на третий день - становятся белыми. Поэтому «Монако» еще называют «Вчера – сегодня – завтра».Здесь же Любовь Петровна показывает еще два необычных комнатных растения. «Мужское счастье» и «Женское счастье» растут рядом в разных горшках.- Эти два цветка способствуют гармонии в семейных отношениях, - рассказывает экскурсовод. - А одинокой женщине «Женское счастье», полученное в подарок, помогает найти свою пару.Идем по переходу, залитому утренним светом, в оранжереи. Здесь в кадках растут финиковые пальмы, которые все лето были во дворе ботанического сада.- Древние арабки славились тем, что из плодов фиников делали не менее 30 разных блюд. Хозяйка, на столе у которой каждый день было новое финиковое яство, считалось хорошей, - на ходу говорит Любовь Толмачева.СТОЛЕТНИК ПРИВЛЕКАЕТ ЛЮБОВЬВ оранжерее с растениями из засушливых регионов земли привлекает внимание большая коллекция алое.- Если дома выращивать алое, то домочадцы не будут болеть, - рассказывает Любовь Петровна. – Ученые постоянно изучают свойства столетника. Заставить алое цвести в домашних условиях практически невозможно. А у нас цветет каждый год и не один раз.Экскурсовод назвала столетник магическим растением, которое привлекает любовь.В оранжерее с хозяйственно-полезными растениями обращает на себя внимание кипарис. Любовь Толмачева проводит указкой по его ветвям, и воздух наполняет аромат лимона.- Есть крымская легенда, - говорит она. - Девушка ждала своего любимого стоя на скале, а когда узнала, что он во время шторма погиб, превратилась в стройный кипарис. С тех пор это вечнозеленое дерево стало символом красоты, молодости, верности и надежды.Рядом растет мирт. Средиземноморский кустарник усыпан заостренными овальными листьями.- По легенде, мирт был вынесен Адамом и Евой из рая, чтобы человеку напоминать про блаженный рай. Это растение очищает воздух от бактерий, даже от туберкулезной палочки, - рассказывает Любовь Петровна.ЖАСМИН И «ДРАКОНОВОЕ ДЕРЕВО»Дальше - жасмин. От кустарника исходит сладкий и утонченный запах.- Это символ настоящей любви, которая не боится преград, - говорит экскурсовод. - Эфирные масла жасмина согревают, расслабляют и делают женское тело чувственнее.В фикусной оранжерее растет и драцена. Считается, что «драконовое дерево» привлекает в дом счастье, благополучие, любовь.- Существует такая легенда, - продолжает Любовь Петровна. - Однажды воин влюбился в дочку предводителя и попросил ее руки, а тот решил его испытать. Дал ему палку и сказал, если через неделю на ней не будет листьев, то он его казнит, а если появятся – отдаст за него свою дочь. Воткнул солдат палку в землю и стал ее поливать, а через пять дней произошло чудо. Так драцена спасла жизнь воину и помогла ему обрести семейное счастье.Программа «Международный женский день в Донецком ботаническом саду»- Самостоятельные прогулки по оранжерейному комплексу;- Выставка фиалок;- Яркие фотозоны;- Розыгрыши, выставка-продажа изделий ручной работы;- Подарочные сертификаты от Ботанического сада;- Чаепитие (напитки будут готовить из ароматных трав, выращенных в Саду).СПРАВКА «КП»Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКупи газету «Комсомольская правда» - сходи в Донецкий ботанический сад бесплатноВ ближайших выпусках газеты «Комсомольская правда» будут вырезные купон на бесплатное посещение оранжерей (подробнее)Топ-5 весенних растений: Что стоит посмотреть в Донецком ботаническом саду 8 мартаСотрудники ботсада рассказали нашему корреспонденту, какие растения порадуют посетителей своим цветением в Международный женский день (подробнее)