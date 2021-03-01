Купи газету «Комсомольская правда» - сходи в Донецкий ботанический сад бесплатно

Ботанический сад порадует посетителей праздником Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Редакция газеты «Комсомольская правда» с Донецким ботаническим садом проводит акцию. В этот раз она приурочена к Международному женскому дню. Чтобы окунуться в удивительный мир растений, достаточно купить «Комсомолку» с вырезным купоном на бесплатное посещение Сада.

- Вырезные купоны на бесплатное посещение всех пяти оранжерей будут уже в ближайших выпусках «Комсомольской правды», - сообщили в редакции «КП-Донбасс».

Ботанический сад приготовил к Международному женскому дню праздничную программу. А это: самостоятельные прогулки по оранжерейному комплексу, юбилейная выставка фиалок, яркие фотозоны, розыгрыши, выставка-продажа изделий ручной работы, подарочные сертификаты от Ботанического сада и чаепитие (напитки будут готовить из ароматных трав, выращенных в Саду).

Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает более 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

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