- 8 марта в ботаническом саду можно будет самостоятельно прогуляться по оранжерейному комплексу, - сообщили «КП» сотрудники Сада. Они составили топ-5 растений, которые порадуют посетителей своим цветением.1. Орхидея – экзотический цветок, произрастающий на всех континентах, кроме Антарктиды. В Донецком ботаническом саду в орхидную экскурсии не водят. Помещение закрыто, но сами орхидеи, как на ладони. Их цветением можно любоваться через стеклянную стену. О любви к орхидеям говорит тот факт, что в природе этих удивительных цветов найдено 25 тысяч видов, а сортов и гибридных форм выведено 250 тысяч.2. Бугенвиллея – вечнозеленая лиана. Названа в честь французского мореплавателя, обнаружевшего это удивительное по своей красоте растение в лесах Южной Бразилии около трехсот лет назад. Бугенвиллея цветет всеми цветами радуги. Красоту ей придают и сами листья возле цветов - белые, желтые, оранжевые, розовые, сиреневые и красные.3. Гибискус (сирийская роза) - это тропический кустарник. Несмотря на то, что цветок сирийской розы живет только один день, обилие распускающихся друг за другом розовых цветков поражает своей необыкновенной красотой и изяществом.На Гавайских островах сирийскую розу называют «цветком прекрасных женщин». Ослепительно красивыми цветами этого растения девушки украшают волосы по праздникам. А на острове Фиджи существует целый праздник, посвященный сирийской розе. В День Огненного Гибискуса жители украшают себя и свои дома яркими цветочными гирляндами и лентами.4. Стрелиция (райская птица) - гигантская трава из Южной Африки. Ее оранжево-синие цветки похожи на голову птицы с ярким клювом и роскошным хохолком, а вытянутые листья расправлены, как крылья. Возникает впечатление, что «райские птицы» парят в воздухе. Цветки Стрелиции не увядают до полугода.5. Кливия - тропическое растение с мечевидными темно-зелеными листьями. Кливия цветет многочисленными нежно-персиковыми колокольчиками, которые распускаются по очереди в течение месяца. Экскурсоводы говорят, что нарядный внешний вид цветка вызывает приятные эмоции, бережет от сезонной депрессии.Напомним, что в ближайших выпусках газеты «Комсомольская правда» будут вырезные купоны на бесплатное посещение оранжерей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем порадует Донецкий ботанический сад 8 марта: Полная программа мероприятийВ ближайших выпусках газеты «Комсомольская правда» будут вырезные купоны на бесплатное посещение оранжерей (Подробнее)