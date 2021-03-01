Чем порадует Донецкий ботанический сад 8 марта: Полная программа мероприятий

Донецкий ботанический сад порадует посетителей праздником. Фото: Донецкий ботсад

Донецкий ботанический сад приготовил к Международному женскому дню праздничную программу.

- 8 марта у нас можно будет самостоятельно прогуляться по оранжерейному комплексу, - рассказали «КП» в ботаническом саду.

В программе - выставка фиалок, яркие фотозоны, розыгрыши, выставка-продажа изделий ручной работы, подарочные сертификаты от Ботанического сада и чаепитие (напитки будут готовить из ароматных трав, выращенных в Саду).

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.