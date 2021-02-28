Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 февраля 2021 года: В Республике значительно уменьшилось количество случаев заболевания пневмонией

Медики стали реже выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 109 жителей. 9 человек умерли от опасной инфекции. За это время 2 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 260 исследований, из них выявлен 91 случай заболевания (35,0 %) и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 24410. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 5691 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 16681. Летальных случаев – 2038.

Также за сутки выявлено 46 случаев пневмоний, на 28 случаев меньше, чем за предыдущий день. 28 человек госпитализированы. Всего на лечении 879 пациентов с пневмониями, из них 475 на кислородной поддержке (+9 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в Республике начался второй этап вакцинации жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Также начнут прививать все категории населения в 38 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах.

Власти ДНР в понедельник, 1 марта, разрешат пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.

В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. В минувшую пятницу КПВВ в обе стороны пересекли 139 человек и 29 автомобилей.

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