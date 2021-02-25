«Он просто, как и все дети на планете, заслуживает жить»: В Донецке открыли сбор денег на лечение 8-месячного смертельно больного Тимура Лесного

У мальчика диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа. Фото: instagram.com/help_timyr

Открыт сбор денег на укол препаратом «Золгенсма» для восьмимесячного Тимура Лесного из Макеевки. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Время добрых»

У мальчика диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа (СМА 1).

- Наш фонд открыл сбор на 2 миллиона рублей на укол препаратом «Золгенсма». А общая сумма сбора – 160 миллионов рублей, - сказали волонтеры.

Мама ребенка Марина Лесная рассказывает, что живет в постоянном страхе, что каждый день рядом с Тимуром может оказаться последним.

- Что будет, если уже сейчас не ввести это лекарство? Тимур просто задохнется. На моих глазах или в реанимации… Теперь я понимаю, что значит пройти семь кругов ада. Мой ад – это СМА. Монстр, беспощадно отбирающий у моего малыша жизнь.

По словам женщины, ребенок угасает с каждым днем. Болезнь сковала все: ручки, ножки, головку.

- Во время последнего приступа он даже не плакал и не кричал, а просто хрипел и стонал. Он от боли уже не может даже плакать.

Марина говорит, что «враг не только болезнь, а и время», которого осталось катастрофически мало, чтобы спасти малыша.

- В сети сотни сборов на этот укол. Сотни трагедий, сотни надежд, сотни отчаяний. Чем мой Тимур отличается от всех этих детей? Ничем. Он просто, как и все дети на планете, заслуживает жить.

На укол препаратом "Золгенсма" необходимо собрать 2 миллиона рублей.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

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