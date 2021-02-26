Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 февраля 2021 года: За все время Covid-19 диагностировали у 24 079 человек

Лечение от коронавируса в ДНР продолжает 5481 пациент Фото: Артем КИЛЬКИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным, проведенных 25 февраля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 231 жителя.

- Проведено 711 исследований, из них выявлено 191 случай заболевания и у 40 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 92 человека. Зарегистрировано 12 летальных случаев.

За все время Covid-19 в Донецкой Народной Республики был выявлен у 24 079 жителей. Из этого числа 16 579 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 2020 летальных случаев. Лечение продолжает 5481 пациент.

Также в Минздраве Республики рассказали, что за сутки выявлено 64 случая пневмоний, на 10 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 918 пациентов с пневмониями, из них 456 на кислородной поддержке, - сказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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