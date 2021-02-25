Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 февраля 2021 года: в Республике ожидают доставку еще 25 тысяч доз российской вакцины

В ДНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Статистику заболевания COVID-19 в Республике пополнил еще 131 новый случай. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- 24 февраля провели 363 исследования, в ходе которых выявили 103 новых случая заражения жителей инфекцией, а у 28 человек диагноз «COVID-19» был поставлен после сдачи анализов, - рассказали в министерстве.

Медики также уточнили, что за минувшие сутки к ним обратились 54 пациента с пневмонией, из них 42 человека они госпитализировали в больницы.

Медики отмечают снижение числа больных пневмонией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Если говорить в общем, то за все время пандемии в Республике количество подтвержденных фактов заражения коронавирусной инфекцией составило 23 848 случаев. Продолжают лечение 5 354 больных, на поправку пошли 16 486 человек. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составило 2 008.

Напомним, сегодня в Республику должна прибыть вторая партия российской вакцины «Спутник V». Для продолжения иммунизации населения медики планируют получить порядка 25 тысяч доз препарата.

В ДНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что до конца года планируется привить то количество населения, которое требуется по расчетам специалистов для выработки коллективного иммунитета.

- По примерным расчетам, около миллиона человек должны пройти вакцинацию, окончательные цифры дадут специалисты, - подчеркнул он.

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