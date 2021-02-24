В ДНР проходит второй этап вакцинации от коронавируса

Спустя 21 день после первой прививки - начался второй этап вакцинации Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса. В прививочные кабинеты в назначенный заранее день явились люди, которым в начале месяца был введен первый компонент «Спутника V».

– Второй компонент «Спутника V» начали вводить жителям 22 февраля. 23 был выходной. Поэтому сегодня пришли люди, которым делали первые прививки – 2 и 3 февраля, – говорит медик 11-й больницы и достает из морозильной камеры несколько доз вакцины. – Препарат храним правильно, соблюдаем все требования. Остается надеяться на то, что жители также серьезно относятся к процедуре и соблюдают рекомендации.

После второго укола жителям будет выдавать справки о прохождении вакцинации с указанием дат, когда были сделаны прививки.

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Донецкую Народную Республику вечером 30 января. Гуманитарным грузом из России доставили несколько тысяч доз. Следующая партия вакцины ожидается уже на этой неделе.

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