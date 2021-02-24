«Здесь в 1943 году снег был окрашен кровью»: Поисковики ДНР и «Комсомолка» побывали у высоты 121,7 на братской могиле

Такая традиция у поисковиков Донбасса уже не первый год – 23 февраля они у братской могилы поминают тех, кто взял эту высоту в 1943 году Фото: Юлия АНДРИЕНКО

23 февраля многими превращается в гендерный праздник, когда женщины поздравляют мужчин, вручая пресловутые носки и дезодорант, массово рассылаются пошлые открыточки с медсестрами в военной форме и прочее, отодвигающее в сторону саму суть праздника. «Комсомолка» же в этот день решила присоединиться к поисковикам-добровольцам ДНР и побывать на братской могиле у села Дмитровка, которое и было как раз освобождено 23 февраля 1943 года.

Бои за село шли нешуточные и в 1943, и в 2014 году Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Село было полностью разбито фашистами

На 1941 год в селе проживало всего 240 человек, но бои за него шли продолжительные. Только в мае 1942 года за один день фрицы обрушили на село на село почти 3 тонны снарядов – «поздравили» с Первомаем.

- Именно 23 февраля наши выбили врага из Дмитровки и взяли высоту 121.7 метров. Один из множества опорных пунктов в первой оборонительной линии Вермахта, на Миус-фронте, - рассказывает поисковик, военный историк Александр Мальцев. – Только со второй попытки нашим удалось взять эту высоту, если бы этого не случилось, фашисты бы опять пошли на Ростов, освобожденный к тому времени.

Фото: архив Александра Мальцева

Фото: архив Александра Мальцева

У донецких поисковиков уже традиция - ежегодно в эту дату, какая бы ни стояла погода, приезжают они на братскую могилу у села Дмитровка, кладут цветы и оставляют на постаменте традиционные фронтовые 100 грамм с краюхой черного хлеба.

- Потери были огромными – за каждую маломальскую высоту погибали в среднем 200-250 человек. Всего на небольшом, сравнительно, участке Миус-фронта в 14 км погибло примерно 18 тысяч человек. Нужно понимать, что тогда, во время войны, некогда было хоронить, нужно было идти вперед. В момент отхода или в момент наступления у военных стоят совсем другие задачи, - объясняет Александр Мальцев. - Если позволяли обстоятельства, захоронениями занимались саперные команды, но чаще это было задачей местных жителях, вернувшихся из эвакуации. Так было и на нашем участке Миус-фронта. Как правило, собирали и хоронили трупы старики, потому что женщины были заняты другой работой, а мужчины – на фронте. Хоронили тела в ближайшем овраге, окопе или воронке. Затем составляли акт о захоронении. Фашистов всегда хоронили отдельно.

А это уже сделали украинские снаряды Фото: Юлия АНДРИЕНКО

По солдату Украина била прицельно

И только с 50-х годов начались первичные перезахоронения и укрупнения останков. В той же Дмитровке их было не меньше четырехсот, включая одиночные холмики. А в 70-е прошлого века на этой высоте был установлен памятник – 2-х метровый пьедестал, а на нем солдат с венком в руке, видно его было издалека.

Таким был памятник до 2014 года. Фото: архив Александра Мальцева

А затем пришел 2014 год.