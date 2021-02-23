Мама раненого в Александровке Александра Слепцова: Жить становится невыносимо

Мать раненного парня просит не выходить на простреливаемую дорогу, однако им деваться некуда, их дом находится в паре сотен метров от украинских позиций Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером 22 февраля на юго-западе Донецка в поселке Александровка был ранен мирный житель. 22-летний Александр Слепцов пострадал по дороге домой при обстреле из противотанкового гранатомета со стороны украинских позиций. Парень сразу же был доставлен в больницу.

- Это случилось на улице Горького. Он шел домой - в сторону Марьинки. Когда мы выскочили на улицу - творился полнейший хаос. Слышали одиночные разрывы, очереди, троссера... все светилось - сущий кошмар, - рассказывает о произошедшем крестная пострадавшего Юлия. - Муж мой подскочил к нему, зажал сквозную рану, чтобы остановить кровотечение, сразу побежали по соседям просить помощи. Сосед выгнал машину и срочно Сашу повезли в больницу. Всю дорогу он был в сознании, я с ним разговаривала и просила, чтобы не спал.

Родственники пострадавшего при обстреле Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В больнице сразу же началось оперативное вмешательство, которое продлилось около 8 часов. Всю ночь медики провели в операционной.

- Сквозное ранение в брюшную полость очень опасно для жизни, пришлось провести серьезное вмешательство в области кишечника, произошла огромная кровопотеря. Операция была сложная, также пациенту пришлось ампутировать фаланги двух пальцев. Сейчас он находится в сознании, его состояние стабильно-тяжелое, - говорит заместитель главного врача по лечебной части больницы № 14 Елена Чернявская.

Мать раненного парня Галина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сейчас в поселке сохраняется напряженная обстановка. Когда мы приехали на место, где вчера получил ранение Александр, его мать настоятельно попросила нас не выходить на дорогу, по которой они передвигаются. Эта дорога полностью просматривается киевскими силовиками, позиции которых находятся в жилой застройке населенного пункта Марьинки, на расстоянии 500 метров.

- В поселке творится просто кошмар, стреляют постоянно, жить становится невыносимо. Мы находимся на самом виду и постоянно под обстрелами. За что нам это? – задается вопросом мама пострадавшего.

- 30 января прямо на том же месте у нас ранило другого человека, они там сидят и видят нас как на ладони. У меня в поселке три дома - все побиты снарядами. Живу сейчас у сына, хотя у него своя семья и своя жизнь. Выхода просто нет, все разбито и разрушено, - говорит местная жительница Наталья Ивановна.

Жители Александровки жалуются на непрекращающиеся обстрелы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ранее в Народной милиции заявили, что материалы по факту обстрела были переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру Республики для приобщения к уголовным делам.

- Требуем от украинских боевиков отказаться от выполнения преступных приказов командования о проведении огневых провокаций против нашей Республики, направленных на срыв перемирия, в противном случае мы оставляем за собой право адекватного ответа, - заявили в оборонном ведомстве.

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