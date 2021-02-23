Женщина из прифронтового села в Донбассе 30 лет прожила на Украине с паспортом СССР

За паспортом Галина пришла вместе с представителем правозащитной организации. Фото: БФ «Право на защиту»

Правозащитники из благотворительного фонда «Право на защиту» пришли на помощь пожилой жительнице прифронтового села на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Женщина тридцать лет прожила в незалежной Украине с советским паспортом. По этой причине не могла получать ни пенсию, ни пособие по инвалидности.

С Галиной (имя изменено) волонтеры БФ «Право на оборону» встретились в конце 2019 года в одном из сел Артемовского района (переименован в Бахмутский). Жизнь рядом с линией соприкосновения, без паспорта, да еще с проблемами опорно-двигательного аппарата - то еще испытание.

Выяснилось, что Галина родом из Крыма. Там же она и жила, когда в 1991 году распался СССР. По какой-то причине женщина не оформила украинское гражданство. А в 2000 году переехала в Донецкую область к родственникам. У Галины помимо паспорта сохранилось свидетельство о рождении советского образца. Наличие оригинала такого документа является обязательным условием для первого обращения за паспортом гражданина Украины. Но самостоятельные походы в паспортную службу МВД оказались безрезультатными. Во время войны, начавшейся в Донбассе 2014 году, шансы на получение документа и пенсии стали вовсе мизерными. Тем более, что село оказалось на линии фронта.

Адвокату БФ «Право на защиту» удалось получить украинское свидетельство о рождении Галины. Он подготовил необходимые документы на паспорт. Но тут началась проблема с купоном на электронную очередь в миграционную службу (ГМС). Свободного окна для записи вообще не было. Даже в полуночь (есть такая хитрость) не было возможности получить купон. Больше месяца пришлось ждать. А потом начался карантин из-за коронавируса, и очередь на прием вовсе отменили.

Лишь месяцы спустя появилась возможность попасть в Бахмутское подразделение ГМС. Но когда Галина пришла со всеми необходимыми документами и двумя свидетелями, выяснилось, что у нее «сложный случай». И местное руководство должно сначала получить согласие Киева на выдачу паспорта гражданина Украины. Документы у женщины не приняли. Электронную очередь пришлось занимать заново. Лишь третья попытка в ноябре 2020 года увенчалась успехом. В этот раз Галину сопровождали волонтер и адвокат правозащитной организации. Наконец-то документы приняли и провели процедуру установления личности двух свидетелей.

В январе Галина получила новый паспорт и смогла оформить пенсию.

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