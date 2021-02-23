Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 февраля 2021 года: В Республике планируют до конца года вакцинировать от коронавируса около миллиона человек

Скоро в ДНР начнется массовая вакцинация для всех желающих Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 23717. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5320 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 16397. Летальных случаев – 2000.

В то же время, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 57 пациентов, на 30 больше, чем за предыдущий день. 36 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 964 пациента с пневмониями, из них 481 на кислородной поддержке (+12 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальну