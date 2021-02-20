Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 февраля 2021 года: От коронавирусной инфекции выздоровели 16 358 жителей Республики

Медики фиксируют снижение числа больных пневмонией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике зафиксирован еще 191 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Медики провели 424 исследования и выявили 146 новых случаев заболевания COVID-19, а у 45 пациентов этот диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, сейчас в Республике пребывают на лечении 5 244 пациента с коронавирусом, для 1 983 человек за все это время болезнь окончилась летальным концом.

Всего за период пандемии в Республике зарегистрировали 23 585 случаев заражения коронавирусом и 16 358 выздоровлений.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Республике понемногу стабилизируется Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Кроме того, за прошедшие сутки медики выявили 60 больных пневмонией - это на 11 человек меньше, чем днем ранее. Из них 47 пациентов они госпитализировали в больницы.

Медики фиксируют снижение числа больных пневмонией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, в ближайшее время в ДНР ожидается поступление новой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Республике начнут прививать все категории населения в 38 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах.

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