От коронавируса в ДНР за минувшие сутки вылечилось рекордное количество жителей – 1207 человек. За это время заболели 168 жителей, 8 человек умерли от опасной инфекции.- Проведено 433 исследования, из них выявлено 122 случая заболевания (28,2 %) и у 46 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 23224. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5011 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 16249. Летальных случаев – 1964.Также за сутки выявлено 58 случаев пневмоний, на 5 случаев больше, чем за предыдущий день. 38 человек госпитализированы. Всего на лечении 987 пациентов с пневмониями, из них 463 на кислородной поддержке (+15 за сутки).Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.Тем временем, в ближайшее время ожидается поступление в ДНР новой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Республике начнут прививать все категории населения в 38 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах.В пятницу, 19 февраля, возобновится пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях. В случае положительного результата въезжающего направят в больничный стационар для обследования.Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. В минувший понедельник КПВВ в обе стороны пересекли 195 человек и 39 автомобилей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Минздраве ДНР рассказали, как гипертония влияет на течение коронавируса у пациентовПовышенное давление является одним из факторов риска осложнений при коронавирусе, по мнению специалистов (подробнее)