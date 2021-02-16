Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 февраля 2021 года: За все время Covid-19 выявлен у 22 899 жителей

За сутки зарегистрировано 139 зараженных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР диагностирован еще у 139 жителей.

- За 15 февраля проведено 413 исследований, из них выявлено 117 случаев заболевания и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 813 человек. Зарегистрирован 21 летальный случай.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 22 899 жителей. Из этого числа 14 319 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 1947 летальных случаев. Лечение продолжают 6633 пациента.

В Минздраве ДНР рассказали, что также за сутки выявлено 65 случаев пневмоний, на 30 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализирован 52. Всего на лечении 1053 пациента с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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