Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 февраля 2021 года: В Республике от Covid-19 полностью выздоровели 13 506 человек

За сутки выявили 33 больных пневмонией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За все время пандемии в ДНР количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 22 760. Из них продолжают лечиться 7 328 больных, полностью выздоровели и выписаны из больниц 13 506 человек, а 1 926 пациентов скончались от болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Кроме того, за истекшие сутки выявили 33 больных пневмонией, это на 9 случаев меньше, чем днем ранее. Из них госпитализировали 18 человек, - сообщили в ведомстве.

За сутки выявили 33 больных пневмонией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Минздраве также уточнили, что 14 февраля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с санобработкой лаборатории.

Напомним, что в республиках Донбасса продолжается вакцинация от коронавируса. Несколько тысяч доз российского «Спутника V» гуманитарным грузом прибыли в Донецк и Луганск еще 31 января.

Следующую партию российской вакцины ожидают в феврале. В Республике начнут прививать все категории населения в 38 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах.

Медики готовятся к массовой иммунизации населения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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