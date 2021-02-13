Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 240 жителей, никто не умер от опасной инфекции. За это время 397 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.- Проведено 574 исследования, из них выявлено 210 случаев заболевания (36,6 %) и у 30 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 22711. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7285 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 13506. Летальных случаев – 1920.Также за сутки выявлено 96 случаев пневмоний, на 10 случаев меньше, чем за предыдущий день. 72 человека госпитализированы. Всего на лечении 1079 пациентов с пневмониями, из них 510 на кислородной поддержке (+7 за сутки).Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.Тем временем, в ближайшее время ожидается поступление в ДНР новой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Республике начнут прививать все категории населения в 38 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах.- Новую партию планируем разделить паритетно – на спецконтингент и на других жителей, которые записывались на прививку на сайте Минздрава и в лечебных учреждениях, – сказал ДАН и.о. министра здравоохранения Республики Александр ОприщенкоНапомним, первая партия «Спутника V» поступила в ДНР 30 января. Вакцинация началась 1 февраля в 10 прививочных пунктах в столице Республики. В первую очередь прививки делаются медикам, педагогам, работникам соцслужб и сотрудникам силовых структур.Записаться на получение вакцины можно на сайте Минздрава, в прививочном кабинете по месту жительства и по телефонам общественного движения «Донецкая Республика».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Лицемерие и преступление»: В Донбассе отреагировали на скандальное заявление украинского министра о «медицинском геноциде» в РеспубликахГлавы МИД ДНР и ЛНР порекомендовали Украине заняться вопросами здравоохранения в своей стране (подробнее)