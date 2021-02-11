Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 февраля 2021 года: За все время Covid-19 диагностировали у 22 221 жителя

За сутки выздоровели 309 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР, по данным проведенных 10 февраля исследований, выявлен еще у 205 жителей.

- Проведено 401 исследование, из них выявлено 151 случай заболевания и у 54 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

Отмечается, что за сутки выздоровели 309 человек. Зарегистрировано 17 летальных случаев.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 22 221 человека. Из этого числа 12 267 жителей выздоровело. Зарегистрировано 1903 летальных случаев. Лечение продолжают 8051 пациент.

В Минздраве ДНР рассказали, что за сутки выявлено 50 случаев пневмоний, на шесть случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализирован 42. Всего на лечении 1182 пациента с пневмониями, из них 561 на кислородной поддержке, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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