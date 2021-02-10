За истекшие сутки в ДНР выявили 155 новых носителей коронавирусной инфекции. При этом медики фиксируют уменьшение числа пневмонийных больных. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.- За 9 февраля медики провели 514 лабораторных исследований, из них выявили 128 случаев заболевания, а у 27 пациентов диагноз «COVID-19» установили путем анализов, - рассказали в ведомстве.В Минздраве уточнили, что за указанный период были выявлены 56 пневмонийных больных - это на 8 человек меньше, чем днем ранее.Всего за время пандемии в Республике подтвердили 22 016 случаев заражения жителей новой коронавирусной инфекцией. Продолжают лечение 8 172 больных, на поправку пошли 11 958 пациентов. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составило 1 886.Напоминаем, с 1 февраля в Республике стартовала вакцинация от коронавируса. Для всех желающих сделать бесплатную прививку российской вакциной организована онлайн-запись. Стать в очередь можно несколькими способами - на официальном сайте Минздрава Республики, через телефонные линии общественного движения «Донецкая Республика» и непосредственно в пункте вакцинации, к которому вы относитесь.Читайте также13 февраля в Донецке пройдут мастер-классы по росписи имбирных пряниковБесплатные мастер-классы организовало объединение мастеров ручной работы «Art Город» (подробнее)