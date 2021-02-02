«Мы всегда были русскими»: Как корреспондент «Комсомолки» получал гражданство РФ

Путь к гражданству непростой – сначала нужно получить паспорт республиканского образца и только затем подавать документы на паспорт РФ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Я стала гражданкой РФ в день, когда в России некоторые ее жители маршировали с ершиками за все хорошее против всего плохого. Порой думаю, что самыми преданными гражданами России станут мои земляки из Донбасса.

Ранним утром сотни дончан уже стояли под зданием миграционки. Сноровистые девушки – ее сотрудницы, которые не выглядели сонными, в отличие от нас, бойко организовывали процесс отправки граждан. Автобусы в две смены отправляются в несколько миграционок РФ, мой путь лежит – в Куйбышево, это каких-нибудь семь минут от границы с ДНР. То, как была организована поездка за получением паспорта РФ и само вступление в гражданство, заслуживает наивысшей оценки. Удивило, что даже в субботу идет работа. Комфортные автобусы, все вовремя, без хаоса и спешки.

Поездка организована на комфортабельных автобусах Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На все вопросы людей сотрудники миграционки ДНР и РФ, да и водители отвечали максимально терпеливо и вежливо. А ведь они вынуждены повторять информацию ежедневно и порой не один раз!

- Представляю, принимать такое количество народа ежедневно! Это у вас всего один выходной получается? - беседуем с охранником Куйбышевской миграционки в России в ожидании окончания перерыва. - Ничего! Мы ж пока вас всех не заберем, не успокоимся. Будем работать столько, сколько надо, - без всякого пафоса говорит он.

А я вспоминаю, как соседу по автобусу кто-то позвонил с утра и сообщил про возобновившиеся обстрелы.

- Да ты что? Опять летит? Вот же, гады, - говорил он невидимому собеседнику. – Будто снова 2014 год вернулся!

Мы как раз проезжаем Мариновку, в которой в 2014 году шли страшные бои и где погиб мой друг детства Коля, с первых дней записавшийся в добровольцы. Благодаря ему, в том числе, я еду сейчас за паспортом.

И думается, что вот этот процесс вступления в российское гражданство и есть единственное наше спасение. Словно Дед Мазай спасает зайцев, собирая их на свою лодку. Еще бы и остальных дончан собрать с оставленного Донбасса.

А потом была присяга.

- Я добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации, - повторяли мы.

В какой-то момент, неожиданно для себя, горло перехватило, и я чуть не расплакалась. Перед глазами за несколько секунд промелькнули эти страшные семь лет – друзья, которых уже не вернуть, оставленный дом, разрушенные села и поселки. Какой ценой достались дончанам эти паспорта…

Получение жителями Донбасса гражданства РФ, это восстановление исторической справедливости, которую отняли у нас в 1991 году Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А еще вспомнилось мое недоумение, когда, будучи еще 16-летней девчонкой, в 1992 году я получила свой первый паспорт и в графе гражданство увидела – Украина. Я-то всегда себя считала русской, хотя в то время на этом не делался какой-то акцент. Помню, пожала плечами разочаровано. Мы были детьми одной большой страны под названием СССР. Постепенно Родина уменьшалась, сжимаясь, словно шагреневая кожа – сначала на развалинах союза образовалась незалежна Украина, а затем, спасаясь от Украины, была создана ДНР. Но идентификация людей, их самоощущение себя русскими, не изменилось. Вот только доказывать это приходится кровью.

На обратном пути народ преобразился, напряжение ушло, все радостно общались друг с другом, поздравляли с гражданством.

Мой сосед по автобусу переживал, что ему еще предстоит дорога в Енакиево, а последняя маршрутка из Донецка вот-вот отправится.

- Ладно, самое главное – на Родину я вернулся, а домой уж как-нибудь доберусь, не страшно, - успокаивает сам себя.

На сегодня почти 210 тысяч жителей ДНР уже получили гражданство РФ и процесс этот продолжается.

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