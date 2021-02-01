Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Доктрина «Русский Донбасс» соответствует Минским соглашениям

Наталья Юрьевна ответила на резонансные высказывания в украинских СМИ. Фото: МИД ДНР

За последние несколько дней после проведения форума «Русский Донбасс» в украинском медиапространстве не стихают дискуссии. В незалежной считают, что принятая доктрина «Русский Донбасс» якобы противоречит Минским соглашениям.

- Это в корне неверно сразу по нескольким причинам, - заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

По ее словам, доктрина не принималась официально на уровне законодательных органов как нормативный акт, а является плодом работы научного, культурного, образовательного сообществ Республики, отражающим настроения и устремления жителей.

- Представителям Киева было бы также неплохо, прежде чем делать резонансные высказывания в СМИ, свериться с текстом Комплекса мер. В примечании к пункту 11 данного документа четко зафиксирована возможность развития трансграничного сотрудничества с Российской Федерацией, соответственно, Республика не просто не нарушает Минские соглашения, но и действует в определенном ими фарватере, - подчеркнула Глава МИД ДНР.

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